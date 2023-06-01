◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神・木浪が規定打席に到達し、打率.366でリーグ2位に躍り出た。しかし「規定とかあまり考えていない。自分がやるべきことをやるだけ」と笑顔はない。小幡を追いやる形でスタメンが続いているとはいえ、内野安打1本だったこの日の打撃内容は芳しくなかった。一方で守備は光った。5回先頭の辻本の中前に抜けようかという打球を球際強く抑えて、出塁を許さなかっ