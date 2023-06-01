◇セ・リーグ阪神9―3中日（2026年4月11日バンテリンD）【阪神・藤川監督語録】▼一発攻勢展開的にはいいとこに持ってきてくれました。▼取られた後に得点それはゲーム展開でしょうね。はい。▼本塁打が出やすくなったバンテリンそれは試合をしていきながら、他球団がここの球場で試合してるところを見ながらですね。