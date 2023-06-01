現地４月11日に開催されたプレミアリーグ第32節で、三笘薫を擁する10位のブライトンは、降格圏の19位に沈むバーンリーと敵地で対戦。代表ウィークを挟んで１か月ぶりの先発復帰が期待された三笘は、ベンチスタートとなった。開始６分、アンソニーネットを揺らされるも、非常に際どいオフサイドで事なきを得る。いきなりの失点を免れたブライトンは、43分に先制点を奪取。グロスが左サイドからグラウンダーのクロスを上げ、ヴ