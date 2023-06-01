歌舞伎町のイケメンホストたちが、自身の姫（お客さん）たちから聞いたという38歳のイケメン俳優の夜のウワサを暴露した。【映像】流出したDM画面ABEMAは2026年4月11日午後3時から12日夜10時にわたり、開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その中の企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が30時間のマラソンに挑戦しながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。