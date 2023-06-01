三笘薫が途中出場から追加点をアシストイングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間4月11日、リーグ第32節でバーンリーと対戦し2-0で勝利した。後半途中から出場したMF三笘薫がアシストを記録した。三笘は1-0でリードした後半35分から途中出場し、定位置の左サイドに入った。後半44分に左サイドからバーンリーゴールに迫ったなかで、相手に1度ボールを奪われたが素早い切り替えから即時奪回。三笘がマイナスにボールを