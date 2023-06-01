1965年から約60年続いてきた南極観測船の運用から、海上自衛隊が撤退することがわかりました。関係者によりますと、現在の砕氷船「しらせ」が退役する2034年度以降、海上自衛隊は南極観測船の運用から離れ、船やヘリコプターの運用は民間組織が担う方向で調整が進んでいるということです。見直しの背景には、海上自衛隊の定員割れによる人員不足に加え、日本周辺の安全保障環境の変化などで任務量が増えていることがあり、人員を南