高市総理大臣は、今後予定される選挙での勝利に向けて「今年、結果を出さなければならない」と強調しました。高市総理大臣：来年の統一地方選挙を勝ち抜くためには、まず今年、結果を出さなければいけない。高市総理は、自民党本部で開かれた全国の地方組織も参加する幹部会合で、2月の衆議院選挙での圧勝を振り返り、責任ある積極財政など公約に掲げた目玉政策について「やり抜けと背中を押された」と述べました。また、全国の地