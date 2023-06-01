ブンデスリーガ第29節が11日に行われ、ボルシアMGは敵地でライプツィヒと対戦した。日本代表DF高井幸大と同FW町野修斗が所属するボルシアMGは、28試合が消化したリーグ戦で勝ち点「30」の現在13位。入れ替え戦圏内の16位ザンクトパウリとの勝ち点差は「5」と、その差を少しでも引き離したいところだ。3位ライプツィヒとの対戦で、前節スタメン出場の町野は今節ベンチスタート。高井は負傷から復帰し、6試合ぶりのメンバー入り