アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、1−2で敗戦したボーンマス戦を振り返った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が指揮官のコメントを伝えている。アーセナルは11日、プレミアリーグ第32節でホームにボーンマスを迎えた。しかし試合は17分にイーライ・ジュニア・クルーピの得点で先制されてしまう。それでも35分、ヴィクトル・ギェケレシュがPKを決めて追いついたが、74分にアレックス・スコットの得点により、1−2