ブンデスリーガ第29節が11日に行われ、ヴォルフスブルクとフランクフルトが対戦した。ヴォルフスブルクは現在17位の降格圏に低迷。11試合勝利から遠ざかっており、入れ替え戦圏内の16位ザンクトパウリとの勝ち点差を「4」に離されている。一方、フランクフルトは勝ち点「39」の現在7位に位置している。ヴォルフスブルク所属の日本代表FW塩貝健人がベンチ入りを果たすなか、フランクフルトの同MF堂安律はメンバー外となった一