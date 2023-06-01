ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が11日（日本時間12日）、本拠でのツインズ戦で移籍後初のベンチスタートとなった。ツインズ戦のスタメンに岡本の名前はなく、開幕から14戦目で初のベンチスタートとなった。ここまで13試合に出場し、50打数11安打の打率.220、2本塁打3打点で得点圏打率は.067だった。前日の同戦では打線が今季初の2桁得点となる10点を奪い連勝となったが、岡本は「5番・三塁」で先発出場し4打数無安打