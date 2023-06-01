アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、仲介国のパキスタンで始まりました。山崎大輔記者が伝えます。◇協議は、日本時間12日午前0時半現在も続いていて、専門家も加わり、政治、経済、法律の3つの分野で議論を行っていると、イランメディアが報じています。アメリカのホワイトハウス高官によりますと、アメリカとイランの代表団が11日、パキスタンを交えて対面での協議を行いました。アメリカ側からはバン