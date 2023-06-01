現地４月11日に開催されたブンデスリーガ第29節で、塩貝健人が所属する所属する17位のヴォルフスブルクがホームで堂安律を擁する７位のフランクフルトと対戦した。塩貝がベンチスタート、コンディション不良の堂安がメンバー外となったなか、直近のリーグ戦11試合勝ちなしのヴォルフスブルクは11分にビッグチャンスを創出。敵陣ゴール前でアムラが相手GKツェッテラーにプレスをかけてミスを誘発するも、ヴィマーがスリップして