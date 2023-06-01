名古屋を中心に活動するボーイズグループBOYS AND MENの元メンバー・小林豊が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。万引き解雇後のまさかの近況を報告した。【映像】「映画化あるよ！」現在の職業『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内の特別番組。ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュース
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