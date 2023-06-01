歌手の華原朋美が１１日、Ｘに新規投稿。子どものリュックを紛失したことを明かして、発見への協力を呼びかけた。【緊急】と前置きして、新幹線の車内に子どものリュックを置き忘れたことを報告。「見つけた方には１００万円をお礼金として出します。子供の大切な物が沢山入ったリュックです。探してください」と切実に訴えた。その後の投稿ではリュックの詳細情報も公開。「マインクラフトのリュックで外見は背負うところが