◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ツインズ戦のスタメンを外れた。メジャー１４試合目にして初めてベンチスタートとなった。メジャー挑戦１年目の岡本はデビューから６戦連続安打をマーク。ここまで全１３試合にスタメン出場して打率２割２分、２本塁打、３打点の成績だった。前日１０日（