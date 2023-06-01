「あと一品、彩りがほしい！」というときに大活躍するのが、にんじんを主役にしたこのレシピ。にんにくの香りと、とろ〜り溶けたチーズのコクが合わさり、にんじんの甘みが引き立ちます。15分でパパッと作れるので、忙しい日の副菜やおつまみにもぴったり！『せん切りにんじんのチーズ焼き』のレシピ材料（2人分）にんじん（小）……1本（約120g） ピザ用チーズ……60g にんにく……1かけオリーブオイル……大さじ1塩、こしょう…