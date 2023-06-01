【ブンデスリーガ第29節】(レッドブル・アレーナ)ライプツィヒ 1-0(前半0-0)ボルシアMG<得点者>[ラ]ヤン・ディオマンデ(80分)<警告>[ラ]リドル・バク(33分)、ニコラス・ザイバルト(47分)、ザベル・シュラーガー(78分)、ブラヤン・グルダ(82分)[ボ]ジョー・スカリー(35分)