[4.11 プレミアリーグ第32節](アンフィールド)※25:30開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 26 アンドリュー・ロバートソンDF 30 ジェレミー・フリンポンMF 7 フロリアン・ビルツMF 8 ドミニク・ショボスライMF 11 モハメド・サラーMF 17 カーティス・ジョーンズMF 73 リオ・ングモハFW 18 コーディ・ガクポ控えGK 28 フレディ・ウ