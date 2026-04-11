タレント・明石家さんまがＭＣを務めるフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が１１日放送された。キッズビジネスについてトークが進む中で、岡野陽一が単独ライブに子どもを出演させていることが話題に。「僕、年に１回単独ライブやってるんですけど、絶対に子どもを入れて。鈴木福君の弟の楽君が、毎回僕とコントをやってくれる」と人気子役の鈴木楽に出演オファーを出していることを明かした。「めちゃめちゃ優秀なん