桑田佳祐が、TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌に加えエンディング主題歌を担当していることが明らかになった。あわせて『あかね噺』ノンクレジットエンディング映像もアニメ公式YouTubeにて公開されている。キャリア初のW主題歌として発表された『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」は、TVアニメ『あかね噺』第2話で公開。こちらもオープニング主題歌の「人誑し / ひとたらし」と同じく、作詞