前川とトゥーレルが公式インスタグラムで発信ヴィッセル神戸は4月11日、明治安田J1百年構想リーグの第10節で名古屋グランパスと対戦。この試合でGK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルが衝突し、緊急交代するアクシデントが起きた。神戸が試合後に「両選手とも意識はあり、命に別状はありません」と報告すると、前川とトゥーレルがそれぞれの公式インスタグラムでメッセージを発信した。アクシデントは後半44分に発生した。前川