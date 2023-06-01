フジテレビ系「小泉孝太郎＆かまいたちの芸能人テスト」が１１日放送され、「スターのテレビ初登場の貴重映像」が特集された。１９９７年のドラマ「僕らの勇気未満都市」も取りあげられ、「あの伝説的ドラマに実はいた！ちょい役エキストラで初登場」として、１２歳子役の映像を紹介。ぽっちゃりめのフォルムが特徴的で、「私は誰でしょう？」というクイズが出題された。「誰、分かんない」と出演陣がざわつく中、発表され