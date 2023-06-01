サザンオールスターズの桑田佳祐が、テレビ朝日系ＴＶアニメ「あかね噺」（毎週土曜、後１１・３０）のエンディング主題歌を担当したことが１１日、明らかになった。タイトルは「ＡＫＡＮＥＯｎＭｙＭｉｎｄ〜饅頭こわい」。心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まり、明るくひょうひょうとした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声で、ポジティブなエネルギーに満ちたポップ