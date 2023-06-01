きょう12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡A館）にて、第3試合のヌルハン・ズマガジーvs.天弥が条件付きで実施されることが決定した。【公開計量動画】ズマガジーと対戦の天弥3.5kgオーバー会場に驚きの声きのう11日に行われた公式計量において、今大会で初参戦の天弥が規定体重（71.00kg）を3.50キロ超過。公開計量にはズマガジーのみが登場し、計量クリアしていた。体重