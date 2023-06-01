【ガチャ消防】 4月下旬 発売予定 価格：1回300円 「特殊消火器」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ガチャ消防」を4月下旬に発売する。価格は1回300円。 同社のミニチュア玩具ガチャ「ガチャポリス」に、消火作業に関連した新シリーズ「ガチャ消防」が登場。スイッチONで光が点滅する「緊急ランプ」（高さ約55mm）、ボタンを押すと鳴る「警告サイレン」