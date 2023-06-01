リンクをコピーする

【帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド】 2026年8月 発売予定 価格 通常版：19,800円 エンスージアスト・エディション：23,650円 金属製ネームプレート付：21,560円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 アワートレジャーより、2026年8月に発売予定の 1/144スケールプラスチックモデルキ