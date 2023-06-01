【イレイナ シトラスver.】 2026年11月 発売予定 価格：22,000円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 フリューより、2026年11月に発売予定の1/6スケールフィギュア「イレイナ シトラスver.」。こちらは、ライトノベルや漫画、アニメなどメディアミックスで展開されている、白石定規氏による「魔女の旅々」の主人公「イレイナ」を立体化したものだ。