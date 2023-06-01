アメリカとイランによる戦闘終結に向けた対面での協議が仲介国パキスタンで始まりました。パキスタンの国営メディアは、首都イスラマバードで11日、戦闘終結に向けたアメリカとイランによる対面での協議が始まったと伝えました。今年2月にアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって以降、初めてとなる直接協議で、歴史的な和平交渉になるとしています。イランの国営メディアも協議が始まったことを報じ、仲介国のパキス
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