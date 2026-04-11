米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、ＷＷＥ女子王者ジェイド・カーギルに痛い黒星を喫した。プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）まで１週間となっても、イヨの出場は決まっていない。タッグチーム「リヨ」を組むリア・リプリーは、祭典でジェイドに挑戦する予定。イヨは前回のスマックダウンとロウで、リアを助けてジェイド、ミチ