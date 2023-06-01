兵庫県警察本部兵庫県警は11日、姫路署にある本部留置施設で勾留中の男（56）が、独房内で首をつった状態で発見されたと発表した。自殺を図ったとみられ、意識不明の状態で救急搬送された。自発呼吸はしている。男は自殺の恐れがあるとして、強化巡回の対象者だった。県警は「巡回は規定通り行われていた」としている。県警によると、独房内には監視カメラもあった。同日午後4時45分ごろ、男が房内のトイレに入ったまま出て来