2003（平成15）年4月12日、長崎市の三菱重工業長崎造船所で豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」の進水式が行われた。花火や風船で祝い、白く仮塗りした船体をドックから岸壁へタグボートで運んだ。同船では20年に新型コロナの集団感染が発生。乗客乗員の約2割に当たる712人が感染し、13人が死亡した。