桑田佳祐の新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」が、TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌に起用。また、あわせてノンクレジットエンディング映像も公開となった。 （関連：桑田佳祐、「人誑し / ひとたらし」がニューヨークに鳴る邦楽ファンの心を射止めたアニメ『あかね噺』ワールドプレミアレポ） 本楽曲は、心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡む、キャッチーで