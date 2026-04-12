韓国で「他人が自分を監視している」という妄想に陥り、近隣住民に刃物を振り回した20代の男に実刑判決が下された。【写真】「顔つきからして悪魔」小学校で8歳児童を刺殺した韓国女教師水原（スウォン）地裁・刑事11部（ソン・ビョンフン部長判事）は4月10日、殺人未遂の容疑で起訴された20代の男に懲役4年を言い渡し、治療監護を命じた。裁判部は「この事件の犯行は、被告が被害者をはじめとする他人が“自分を監視している”と