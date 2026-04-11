俳優・伊藤淳史さんがドイツ・ベルリンへ。16歳で訪れたベルリン国際映画祭が俳優人生の転機になったとあの頃の記憶を辿ります。そして、当時厳しかった監督から26年越しに明かされる本心に思わず感極まる場面も…。3歳から芝居の世界で生きる伊藤さんが、父親となった今、子供だった自分を振り返ります。