名古屋を中心に活動するボーイズグループBOYS AND MENの元メンバー・小林豊が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。薬局で多数の化粧品を万引きした際の心境を赤裸々に告白した。【映像】犯行の原因となった出来事＆現在の職業『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内の特別番組。ニューヨークとさらば青春の