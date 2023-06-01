【BS12 トゥエルビ：「劇場総集編『SSSS.DYNAZENON』」】 4月12日19時～ 放送 BS12 トゥエルビにて「劇場総集編『SSSS.DYNAZENON』」が本日4月12日19時から「日曜アニメ劇場」で放送される。 「SSSS.DYNAZENON」は、1993年より放送された特撮「電光超人グリッドマン」を原点とし、「SSSS.GRIDMAN」に続く形で製作された作品。雨宮哲氏が監督を務め、脚本は平成ウルトラマンを手掛けた長