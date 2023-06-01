サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が、テレビ朝日系アニメ「あかね噺（ばなし）」（土曜・後１１時半）のエンディング主題歌「ＡＫＡＮＥＯｎＭｙＭｉｎｄ〜饅頭こわい」を務めることが１２日、発表された。すでに、同アニメのオープニング主題歌「人誑し／ひとたらし」を担当。完全書き下ろし曲でＯＰ、ＥＤの両方の主題歌を手がけるのは４８年のキャリアで初めて。桑田のソロの新曲が作品全体を彩ることになった。