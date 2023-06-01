桑田佳祐（70）が、テレビ朝日系アニメ「あかね噺」（土曜午後11時30分）でオープニング主題歌「人誑し／ひとたらし」に続いてエンディング主題歌も完全書き下ろししたことが11日、判明した。第1話は番組最後にオープニング映像がくる構成で、エンディング曲が明らかになっていなかった。この日放送の第2話でベールを脱いだ。エンディング主題歌のタイトルは「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」。聞く人の背中を押すようなポップソン