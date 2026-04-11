アメリカのトランプ大統領はイランが事実上、封鎖しているホルムズ海峡について、「日本など世界中の国々のために一掃する作業を開始する」と主張しました。機雷の除去などを念頭に置いたものとみられます。トランプ大統領は11日、イランが事実上、封鎖している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡について、日本や中国、ドイツなどを名指しした上で「世界中の国々のためにホルムズ海峡を一掃する作業を開始する」とSNSに投稿しました。