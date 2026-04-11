バーゼルは11日、前夜にホームスタジアム内のトップチーム用ロッカールーム周辺で火災が発生し、スパイクやユニフォームなどが焼ける甚大な被害が発生したことを発表した。同日に敵地で予定していたスイス・スーパーリーグのトゥーン戦は延期となる。クラブによると10日の夜遅くにトップチーム用ロッカールームで激しい煙を伴う火災が発生。場内の各部屋のほか選手のスパイク、ユニフォームや練習用具といった備品、短期間では