ヴィッセル神戸は21日、同日の名古屋グランパス戦で負傷交代したGK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルについて「両選手とも意識はあり、命に別状はありません。現在は医療機関にて診察を受けております」と報告した。両選手はこの試合の後半44分、ロングボールの対応を試みた際に味方同士で激しく衝突。主審やチームメイトらが緊迫した様子でチームドクターを呼んでピッチ内で治療が行われた。先に前川が担架に乗せられてピッチ