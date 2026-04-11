[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 町田 1-0 柏 Gスタ]国内で白星を勝ち取り、アジアの舞台に上がる。FC町田ゼルビアは柏レイソルに1-0で勝利。来週から始まるACLE準々決勝以降の集中開催地サウジアラビアのジッダに向かう。DF昌子源は「当初から(サウジアラビア行きは)狙っていた。サウジには最低目標で行かないと。よっしゃサウジでサッカーできる、という意気込みで行くつもりはない。ここまで来たら優勝したい一心」と意気込