兵庫県警の留置施設で、勾留中の男が自殺を図り、意識のない状態で見つかりました。男は病院に運ばれ、治療を受けています。 兵庫県警によりますと、11日午後4時45分ごろ、姫路警察署内にある県警本部の姫路留置施設で、逮捕後に勾留されていた兵庫県高砂市の56歳の男が、留置室内のトイレで首を吊っているのを職員が発見しました。 男は病院に運ばれた際、意識はありませんでしたが、心拍はあったということで、現在も病院で治