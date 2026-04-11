ＡＢＥＭＡ１０周年の３０時間特番が１１日、スタートし「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」企画が行われ、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストで新日本プロレスのウルフアロン（３０）が挑戦者６人を退けた。「１０００万円」企画は亀田興毅、那須川天心、朝青龍、朝倉未来に続く５年ぶりの第５弾だったが、今回も１０００万円獲得者は現れなかった。企画内ではアシスタントＭＣを務めた美女も注目を集