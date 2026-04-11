ボートレース浜名湖のルーキーシリーズ第8戦「スカパー！・JLC杯」の3日目が11日に行われた。2日連続の特大万舟砲だ。9Rは6号艇の杉山太陽（24＝福岡）が初日ドリーム戦を制した鰐部太空海に競り勝ち、3連単は浜名湖歴代2位（1位は2023年5月26日9Rで39万1620円、118番人気）の高配当となる34万5080円（116番人気）の特大万舟券の立役者となった。「4コースは想定外だったけど、進入からラッキーでした。2周1マークで追い風だ