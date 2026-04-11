元バドミントン日本代表の潮田玲子さんが１１日、自身のインスタグラムを更新。「みんな大好き陣内さーーん♥♥♥久しぶりにキャッチアップさせてもらいましたやったやったぁ」などとつづり、日本代表の先輩、陣内貴美子さんとの会食を報告した。あっという間に時間が過ぎたといい「子供の頃から今も変わらずずっとお背中追いかけてます」と憧れの存在だと明かした潮田さん。「急なお誘いの方が意外と予定