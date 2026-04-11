巨人の平山功太内野手（２２）が１１日のヤクルト戦（東京ドーム）に「７番・右腕」で先発出場し、７回にプロ初ヒットをマーク。しかしチームは２―３と惜敗した。待望の１打が出た。平山は２点を追う７回二死走者の第３打席、相手先発・山野の投じた２球目・１２５キロの低め変化球をうまく拾って中前へ運んだ。これがプロ初安打となり、一塁に到達すると、安堵した様子を見せていた。試合後には「複雑ですけど、次は自分が