インターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」開局１０周年記念特別番組「３０時間限界突破フェス」の目玉企画「ウルフアロンから３カウントを取ったら１０００万円」が１１日に行われ、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルで、現在は新日本プロレスで活躍するウルフアロン（３０）が６人全員の挑戦を退け、賞金１０００万円の獲得を許さなかった。ルールは４分１本勝負で、挑戦者が「マットに背中をつけ３カウントを奪う」または「投