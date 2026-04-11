崖から落ちた神童がはい上がった。ボクシングＷＢＣバンタム級挑戦者決定戦（１１日、両国国技館）で同級２位・那須川天心（２７＝帝拳）が同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５＝メキシコ）を９ラウンド（Ｒ）終了ＴＫＯで勝利。昨年１１月に現ＷＢＣ同級王者・井上拓真（大橋）に敗れてからの再起に成功し、５月２日に予定される拓真―井岡一翔（志成）戦の勝者への挑戦権を手にした。会心の復活劇だ。「自ら「崖っ